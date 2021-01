Kulturcookies: White Coffee

“White Coffee” ist ein Musik-Duo aus Herford. Sängerin Jennifer Grove und Gitarrist Andreas Grove sind auch privat ein Paar. Ihre Musik ist eine Mischung aus Pop und Jazz. Im Juli 2020 treten “White Coffee” auf der Open-Air-Bühne von “Kanal 21” und “mss-audio” in Bielefeld auf. Moderator Dirk Rehlmeyer trifft die Musiker im Vorfeld des Konzerts zum Interview. Jennifer und Andreas Grove sprechen über das besondere Gefühl, wieder vor Publikum aufzutreten. Das Duo präsentiert eine bunte Mischung aus Covern und eigenen Kompositionen. “White Coffee” spielen Hits wie “Valerie”, “A Night Like This” und “Skyfall”. Im eigens aufgenommenen Song “Langeweile” fangen Jennifer und Andreas Grove die Stimmung im Corona-Lockdown ein. Die Aufzeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative “Kulturcookies.de”. Diese macht Kulturschaffende in Bielefeld sichtbar, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.