KulturHochZwei – 6EQUIS

6EQUIS spielen intimen Electronic-Pop zwischen zart und rau. Ihre Musik liegt irgendwo zwischen Billie Eilish, Massive Attack, Portishead und FKA Twigs.

Am 13. Mai veröffentlichte die erst kürzlich gegründete Band ihre erste Single „I had enough“, eine ruhige Ballade, die in klassischer Songmanier mit elektronischen Einflüssen und einem markanten, verspielten Beat direkt unter die Haut geht.

Sängerin Jasmin feierte mit ihrer ersten Band „Teutrine“ bereits Erfolge und Martin ist in der Band des Singer Songwriters „Moe“ zu hören. Beide sind zudem in der Showband des Witzbildmalers Ralph Ruthe vertreten und haben auch schon in einer Portishead-Coverband gespielt, die in Bielefeld im Rahmen der legendären “Kneipenkult”-Reihe auf sich aufmerksam gemacht hatte. Daher ergab sich auch die Idee wieder etwas in ähnliche Richtung zu verfolgen und so fing Jasmin zu Beginn der Corona-Pandemie an, Songideen zu skizzieren, aufzunehmen und an Martin zu schicken, der diese final um seine Sounds ergänzte. 6EQUIS (gesprochen seïs äkis) ist es wichtig, große Gefühle auf kleinem Raum zu vermitteln. Mit ihren tiefgründigen und emotionalen Texten setzt sich Jasmin immer wieder mit der Vergänglichkeit des Lebens und ihrem Platz in der Welt als Musikerin, Frau und Mutter sowie mit den Grenzen dieser Rollen auseinander.