KulturHochZwei – Big Bull and His Selfish Band

Allisson Guimarães Santos, auch bekannt als “Big Bull”, kann auf einen imposanten musikalischen Hintergrund zurückblicken.

Ursprünglich spielte er in Punk/HC- und Metal-Bands und verfeinerte sein Können später in mehreren Rockabilly/Country-Bands während seines Aufenthalts in Europa. Schließlich gründete er sein eigenes Projekt namens BIG BULL AND HIS SELFISH BAND und begab sich im Januar 2020 zusammen mit Jayke Orvis und den Bullshit Brothers auf eine Tour durch Europa, auf der sie ihre erste EP aufnahmen.

Derzeit ist er wieder mit seinem brasilianischen Dark-a-Billy unterwegs und machte kürzlich in Bielefeld bei Kanal 21 Station. In einem Backstage-Interview mit Sandra Ascheberg spricht er unter anderem darüber, wie er als kleiner Junge in Brasilien auf dem Land zur Musik fand.

Diese Kanal 21-Veranstaltung ist Teil des “KulturHochZwei”-Projektes, das aus dem zweiten Neustart Kultur-Programm zur Erhaltung und Stärkung der Kulturinfrastruktur von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert und vom Bundesverband Soziokultur e.V. koordiniert wird.