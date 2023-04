KulturHochZwei – Blue Sky Company

Die Blue Sky Company ist eine Gruppe von vier Musikern aus der Region, die sich auf Selfmade Folk and Blues spezialisiert hat. Ihre Musik verspricht nicht nur, sondern hält auch, was sie verspricht. Denn die Band spielt ausschließlich Singer-Songwriter-Musik, die sie selbst komponiert haben. In ihren Liedern erzählen sie von den Höhen und Tiefen des Alltags, von Veränderungen und vom Glück, ob groß oder klein. Dabei stellen sie auch die Frage, ob ein Kazoo ein Saxofon ersetzen kann. Musikalisch bewegt sich die “Company” zwischen ehrlichem Folk, traditionellem Blues und einfühlsamen Balladen.

Vor ihrem Auftritt im Studio des Kanal 21 haben Michael Seibt (Gitarre, Gesang) und Dirk Heidbreder (Bass) Moderator Joachim Schwarz in einem kurzen Interview erzählt, wie sie zur Musik gekommen sind und wie es ihnen in letzter Zeit mit der Band ergangen ist.