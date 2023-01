KULTURKONTUREN – Cassy Carrington

Cassy Carrington, die erfolgreiche Kölner Drag Queen, hat im Kanal 21 im Rahmen des Projektes KULTURKONTUREN in Bielefeld ihre neuesten Songs präsentiert. Sie hat in der Vergangenheit durch Gastauftritte in Film- und TV-Formaten Bekanntheit erlangt und hat bald darauf, solo und zusammen mit ihrem musikalischen Partner, die Bühnen des Landes erobert. Cassy hat eine vielseitige Karriere als Sängerin, Songwriterin, Moderatorin, Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin. Sie veröffentlicht regelmäßig neue Singles und hochwertige Musikvideos und hat das Publikum mit ihrer starken Stimme und ihrer Bühnenperformance unterhalten.

Sie hatte vor ihrem Auftritt auch ein Backstage-Interview mit Jil Bierend, in dem sie über ihre Musik und andere interessante Themen gesprochen hat.

Die Veranstaltung ist Teil des aus Mitteln des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geförderten Kulturkonturen-Projektes, das der Bielefelder Kanal 21 in Kooperation mit der Paderborner Agentur Lautstrom koordiniert.