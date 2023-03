KulturHochZwei – Lone Wolf OMB

Lone Wolf ist eine One-Man-Band aus dem Southwest Dade County, Florida. Bruno Esposito (aka Lone Wolf) spielt gleichzeitig viele verschiedene Instrumente.

Sein Daumenklopfen auf der Gitarre, sein Mundharmonikaspiel, sein kraftvolles Banjospiel, sein rauer, raspeliger Gesang und sein rhythmischer Stil werden wahrscheinlich all eure Sinne anregen.

Auch seine Füße sind mit im Spiel, die Bassdrum besteht aus einem Koffer, daneben noch ein

kleines Becken, so taucht er mit seinem ganzen Körper und seiner Seele in den Swamp Blues ein.

Seine Gesänge erzählen Geschichten von einer Zeit, die er nie erlebt hat, aber sie klingen laut und vertraut, als ob er und auch man selbst dabei gewesen wäre.

Vom bekannten „Muddy Roots Festival“ bis zur kleinen Eckkneipe oder Hinterhof hat er hunderte von Bühnen bespielt. Beeinflusst wurde Bruno Esposito´s Stil vom alten, amerikanischen Blues aus den 1920ern und 30ern wie z.B. von Charlie Patton, Blind Willie Johnson und Son House, wie er Moderatorin Sandra Ascheberg im Interview verrät.

Diese Kanal 21-Veranstaltung ist Teil des “KulturHochZwei”-Projektes, das aus dem zweiten Neustart Kultur-Programm zur Erhaltung und Stärkung der Kulturinfrastruktur von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert und vom Bundesverband Soziokultur e.V. koordiniert wird.