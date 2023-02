KulturHochZwei – PunPun Bo

Die Bielefelder Band PunPun Bo existiert seit 2003, seit einigen Jahren inzwischen in klassischer Dreier-Besetzung: Carlota am Schlagzeug und Gesang, Wolke an der Gitarre und Haggety am Bass und Gesang.

Sie selbst beschreiben ihren Sound als „Post-Punk mit 80er-Einschlag“. Mal mit deutschen, mal englischen Texten, oft politisch (wie man in ihrem Video „Der Wurm“ beeindruckend erkennen kann), aber nie platt-plakativ.

