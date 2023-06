KulturHochZwei – Qwertz

QWERTZ, das sind Jakob Schwarzenau an der Tuba, Leon Brahmes am Schlagzeug und Valentin Katter an der Trompete. Die Drei haben sich der handgemachten elektronischen Musik verschrieben, von der ersten Sekunde an hat man direkt Lust zu tanzen. Ihr Sound basiert auf einprägsamen melodischen Patterns der Trompete, knalligen Bassläufen der Tuba und einem unermüdlich marschierenden Drumbeat, der dem Publikum ordentlich einheizt, so auch bei ihrem Auftritt im Kanal 21 am 27.01.2023. Mit ihren extravaganten glitzernden Outfits sind sie ein echter Hingucker und sorgen durch ihre ekstatisch anmutende Bühnenperformance für ausgelassene Stimmung.

Wie sie ihren eigenen Stil nennen und welche Bands sie sonst so mögen verrät Valentin Katter unserer Moderatorin Claude Schönhoff im Interview vor dem Konzert.

Das Konzert war Teil unseres Projektes „KulturHochZwei“, das vom Bundesverband Soziokultur e.V. koordiniert und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aus dem zweiten Neustart Kultur-Programm gefördert wird.