KulturHochZwei – R.W. Corner acoustic

Ein gemütlicher “acoustic evening” sollte es am 27.09.2022 werden und Rüdiger Warneke, Sänger und Songwriter von R.W. Corner, versprach nicht zu viel. Sowohl im Livestream als auch vor Publikum hier bei uns im Kanal 21 im Rahmen von “KulturHochZwei” wusste die Band zu überzeugen und bot großartige Unterhaltung.

Die Wurzeln von R.W. Corner sind in vielen Musikgenres zu finden. Es gibt Elemente von Blues, Funky Blues, West Coast, und auch Anklänge an den Sound der 1960er Jahre in Großbritannien. Für das Publikum dürfte es sehr cool sein, zu sehen und zu fühlen, wie diese deutschen Musiker diese Art von Musik spielen! Die Hauptsache ist: Es groovt!

R.W. Corner ist es wichtig, dass alle Musiker die Freiheit haben, im Rahmen der Arrangements interessante und virtuose Instrumentalsoli zu spielen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir Spaß an unserer Musik haben. So ist es für die Band normal, dass die Musik nie gleich klingt; dies ist abhängig von der Stimmung und dem Gefühl des Publikums und der Musiker!

Der Großteil der Musik wird von R.W. Corner selbst geschrieben. Aber auch einige Coversongs aus “alten Zeiten” in R.W. Corner’s eigener Interpretation finden sich im Repertoire.