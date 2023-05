KulturHochZwei – The Trailblazers

Was für eine Party! Wir hatten das große Vergnügen, die Band The Trailblazers bei uns im Kanal 21 in Bielefeld zu begrüßen. Und die haben ordentlich eingeheizt mit ihrem Volldampf-Funk und Soul.

The Trailblazers sind eine 12-köpfige Band aus Hannover, die mit eigenen Songs und viel Gefühl die goldene Ära von Funk und Soul wieder aufleben lassen. Ihr charismatischer Frontmann Theo Da Vinci hat eine Soul-Stimme zum Niederknien und bringt zusammen mit seiner starken Rhythmusgruppe, den Bläsern und den Sängerinnen sowohl Herz als auch Beine zum Swingen.

Die Band ist schon seit über zehn Jahren auf der Schiene und hat sich einen Namen in der Szene gemacht. Sie haben bereits zwei Studioalben rausgebracht und 2017 sogar den ersten Platz beim größten Bandcontest Europas geholt!

Wir haben natürlich auch die Chance genutzt, ein Interview mit Bandleader Chris und Leadsänger Theo zu führen. Die beiden haben uns spannende Einblicke in ihre Musik und ihre Geschichte gegeben.

