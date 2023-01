KULTURKONTUREN – CAMINOS

CAMINOS spielen „Agit-Rock“! Eine Mischung aus lauter Rockmusik und Punk! Sie entdeckten diesen Begriff auf einem alten Konzert-Plakat von TON STEINE SCHERBEN und fanden ihn gut! Die Band versteht „agitieren“ dabei im Sinne von „aufklären“. Agitrock als Beitrag zu internationaler Solidarität, aus historischer Verpflichtung und Spaß am bürgerlichen Ungehorsam! Denn in allen Zeiten gab es Leute, die zwischen Richtig und Falsch unterscheiden konnten und Erlebtes in Form von Liedern, Texten und Gedichten aufgeschrieben haben, um es folgenden Generationen zu berichten. Die Band hat viele dieser Texte vertont, einige alte Freiheitslieder neu arrangiert und eigene Songs zum Thema geschrieben, denn “solche Lieder zeugen von Zeiten, als Menschen zu Millionen auf die Straßen gingen, um für bessere und gerechtere Lebensbedingungen zu kämpfen”.

Die Veranstaltung ist Teil des aus Mitteln des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geförderten Kulturkonturen-Projektes, das der Bielefelder Kanal 21 in Kooperation mit der Paderborner Agentur Lautstrom koordiniert.