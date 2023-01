KULTURKONTUREN – Crossplane

Crossplane, die Band für alle Rock’n’Roll-Fans, hat beim KULTURKONTUREN Konzert im Kanal 21 einmal mehr bewiesen, warum sie zu den besten in der Szene gehört. Mit ihrer schieren Kraft, Attitüde und Ohrwürmern hat die Band ihre Fans vor Ort begeistert und auch im Livestream hat die Performance überzeugt. Seit ihrer Gründung vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hat Crossplane immer wieder schweißtreibende und begeisterte Auftritte geliefert. Der charakteristische Sound der Band besteht aus Punk-Attitüde, rohem Rock, Metal-Brocken und einer ordentlichen Portion Groove.

Auf dem neuen Album “Fastlane” kommt der für CROSSPLANE typische raue und kraftvolle Sound wieder zum Vorschein. Mit zig Shows in der Tasche, darunter Festivalauftritte beim Wacken Open Air oder bei “Werner – Das Rennen”, hat Crossplane etwas in petto.

Ein Muss für alle Fans von Motörhead und Co.

Die Veranstaltung ist Teil des aus Mitteln des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geförderten Kulturkonturen-Projektes, das der Bielefelder Kanal 21 in Kooperation mit der Paderborner Agentur Lautstrom koordiniert.