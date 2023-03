KULTURKONTUREN – Julia’s Mind

Popmusik oder Rock? „Julia‘s Mind“ ist eine Mischung aus beiden Richtungen. Ihr Musikstil ist von großem, energiegeladenem Indie-Pop-Rock geprägt, der an Florence + the Machine oder Olivia Rodrigo erinnert und eine ähnlich wunderbare Tendenz zu Drama und Tanz aufweist.

Auf der Bühne wird Julia zu einem wahren Energiebündel voller Freude und Leidenschaft und ist in der Lage, ihren Geist innerhalb weniger Minuten auf jeden im Raum zu übertragen, inklusive ihrer Band. Unser Publikum konnte sich am Konzertabend davon schließlich selber überzeugen und der Funke sprang auch wieder zurück auf die Bühne.

Dabei erzählen ihre Lieder auch viel über sie selber und ihrer Reise zum eigenen „Ich“, wie sie in unserem Backstage-Interview verrät.

