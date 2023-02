KULTURKONTUREN – The Eventuells

Auf eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte entführte uns die zweiköpfige Band „The Eventuells“. Live und vor einem begeisterten Publikum traten die Eventuells im Rahmen unseres „Kulturkonturen“-Projektes am 30.09.2022 im Studio 1 hier im Kanal 21 in der Meisenstraße 65 in Bielefeld auf. Mit Hits aus den Sixties bis in die jüngere Vergangenheit sorgten Christian Terbeck an der Gitarre und Sebastian Hohage am Schlagzeug für nostalgisches Flair. So manch einer dürfte an diesem Abend mit einem »Ohrwurm« nach Hause gegangen sein.