KULTURKONTUREN – The Hammond Jazz Collective

Das Hammond Jazz Collective präsentierte im Rahmen des Projekts KULTURKONTUREN ein außergewöhnliches Hybridkonzert im Kanal 21 in Bielefeld. Vor dem Konzert haben Zuschauer die Gelegenheit, Ansgar Specht und Lars Haake im Backstage Interview mit Moderatorin Jil Bierend kennenzulernen. Sie entlockte den beiden Musikern interessante Details zu ihrer Vita und Musik.

Mit einem Faible für groovigen Jazz der 50er und 60er Jahre, wie er in den USA gespielt wird, luden sie den Alt-Saxophonisten Lars Haake ein, der seit über 20 Jahren in Brooklyn/New York lebt. Haake, der bereits mit Roy Hargrove, Hiram Bullock, Kevin Hays und Clarence Penn zusammengespielt hat, tritt seit vielen Jahren mit seinem Quartett in der Zinc Bar in Downtown Manhattan auf.

Das Konzert war sowohl vor Ort als auch als Livestream verfügbar und bot eine hochkarätige Besetzung mit Lars Haake am Alto Sax, Jens Schöwing am Hammond, Udo Schräder am Schlagzeug und Ansgar Specht an der Gitarre. Eine Jazzaufführung der Extraklasse, die nicht verpasst werden sollte.