KULTURKONTUREN – Udo Klopke Band

Bereits zum dritten Mal war er bei uns zu Gast im Kanal 21 in Bielefeld. Udo Klopke, Singer/Songwriter und Gitarrist, und natürlich immer mit dabei seine Band, bestehend aus Jan Wienstroer am Schlagzeug und Markus Bender am Bass.

Vor Publikum und im Livestream traten die drei Musiker auf die Fernsehkonzert-Bühne im Studio 1 und begeisterten die Zuschauer mit Titeln aus ihrem neuesten Album. Hier stand Qualität auf dem Programm, denn mit „The King Is Dead“ gewann die Udo Klopke Band beim 39. Deutschen Rock und Pop Preis den 2. Platz in der Kategorie „Bestes Rockalbum des Jahres“.

Es war ein toller Auftritt und wir freuen uns auf das vierte Mal!

Wie sich Udo selbst kategorisiert, was seine Musik ausmacht und wie er und seine Band die Corona-Pandemie durchlebten, das erzählt er unserem Moderator Joachim Schwarz in einem Backstage-Interview.