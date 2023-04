KULTURKONTUREN und Zwischenmiete Uni Paderborn – Reverso

Der sechste Teil der Zwischenmiete-Konzertreihe fand im Studio von Kanal 21 in Bielefeld statt, organisiert von Masterstudierenden der Universität Paderborn in Kooperation mit dem Projekt Kulturkonturen. Die Veranstaltung bot den Zuschauern sowohl vor Ort als auch im kostenlosen Livestream eine spannende musikalische Erfahrung.

Die Band Reverso, war ehemals eine siebenköpfigen Band aus London, die von drei ecuadorianischen Brüdern und vier Musikern aus dem Vereinigten Königreich und Neuseeland gegründet wurde. Nach der zwischenzeitlichen Auflösung der Band im Jahr 2013 ist Songwriter und Frontmann Abner Perez inzwischen in Deutschland ansässig und tritt gemeinsam mit dem brasilianischen Schlagzeuger Henry De Souza, der ebenfalls in Deutschland lebt, als Duo auf.

Reverso begeisterte das Publikum mit ihrer mitreißenden Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen, entspanntem Rock ‘n’ Roll und bahnbrechendem Ska Mestizo, welche auf ihren Alben “En El Inicio” (2009) und “Radio Comfort” (2012) zu hören ist. Vor dem Konzert gewährten Abner Perez und Henry De Souza in einem interessanten Interview mit Moderatorin Andrea De Baggio Einblicke in ihre persönlichen Geschichten, wie sie sich kennengelernt haben und was ihre eigene Kultur für sie bedeutet.

Die Zwischenmiete-Konzertreihe und die Kooperation mit dem Projekt Kulturkonturen zeigten, wie Musik Menschen verschiedener Generationen und Hintergründe zusammenbringen und kulturelle Barrieren überwinden kann. Ein gelungener Abend, der die musikalische Vielfalt feierte.