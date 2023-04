KULTURKONTUREN & ZWISCHENMIETE – radiospace.

Die Zwischenmiete-Reihe hat mal wieder richtig abgeliefert und uns mit einem tollen Live-Event im Studio 1 von Kanal 21 in Bielefeld beglückt. Das war die sechste Ausgabe dieser coolen Reihe, die von ein paar Master-Studenten der Uni Paderborn zusammen mit dem Projekt Kulturkonturen auf die Beine gestellt wird. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns die bunte und vielfältige Musikszene näherzubringen, egal ob live vor Ort oder gemütlich zu Hause im Stream. Und bunt und vielfältig war es auch, denn die Band radiospace. hat uns mit ihrem modernen Rock-Sound ordentlich eingeheizt. Die Jungs kommen aus allen Ecken der Welt und bringen ihre eigenen Einflüsse und Inspirationen mit. Das Ergebnis ist ein genialer Mix aus Disco und Rock, der einfach nur Spaß macht. Die Band besteht aus dem Sänger Sebastián Peña, dem Bassisten Martin Hahn, dem Gitarristen Adam Meyer-Hubbert und dem Schlagzeuger Bastian Albrecht. Die Moderatorin Andrea De Baggio hat sich nach dem Konzert noch mit Sebastian und Martin unterhalten und ein paar lustige Geschichten über die Band erfahren. Zum Beispiel, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie ihre Songs schreiben. Und natürlich haben sie uns auch verraten, was sie noch so alles vorhaben in der Zukunft. Wenn ihr das Konzert verpasst habt oder noch mal sehen wollt, könnt ihr euch hier den Stream anschauen.

Die Veranstaltung ist Teil des aus Mitteln des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft geförderten Kulturkonturen-Projektes, das der Bielefelder Kanal 21 in Kooperation mit der Paderborner Agentur Lautstrom koordiniert.