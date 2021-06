Labiba Ahmed, “Rise Up for Justice Bielefeld”

“Rise Up for Justice Bielefeld” ist eine Jugendbewegung, die sich gegen Rassismus und für mehr Solidarität einsetzt. Anlass der Gründung waren die Proteste nach dem Mord an George Floyd in den USA. Labiba Ahmed spricht im Kanal 21 TV-Talk “Im Profil” über die Bewegung und deren Ziele. Ihre Aktionen sollen zum Beispiel auf strukturellen Rassismus und Diskriminierung von BIPoC (Black, Indigenious and People of Color) aufmerksam machen. Labiba Ahmed erzählt außerdem von den Schwierigkeiten, Demonstrationen während der Corona-Pandemie zu organisieren.