Die Bückeburger Band „Ladies Room“ wurde im November 2013 von Bandmutti Nadine gegründet. Der Name der Gruppe entstand aufgrund des ersten Proberaumes, einer ehemaligen Damentoilette in den Kronwerken in Bückeburg. Dort schrieben die fünf Gründungsmitglieder Nadine, Arne, Fred, Pan und Fabs die ersten gemeinsamen Songs. Im Fernsehkonzert bei Kanal 21 rocken sie auf der Bühne und Publikum und Band hatten viel Spaß dabei!