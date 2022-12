Leonore Franckenstein, Nike Schmitka und Kamilla Matuszewska luden am 14. November zu einem literarischen Liederabend nach Bertold Brecht in das Theaterlabor in Bielefeld ein. Das Trio ließ die alten Werke von Brecht neu aufleben und leitete die Zuschauenden durch einen intensiven Abend über Themen wie Liebe, Krieg und Demokratie.