Lokschuppen in der Corona-Krise

Die drastischen Maßnahmen in Bezug auf die Prävention der Ausbreitung des Corona-Virus treffen zurzeit viele Unternehmer besonders finanziell sehr hart. Genau so ergeht es momentan Sascha Berg und seinem Team vom Lokschuppen in Bielefeld. Dieser Beitrag beschreibt, welche Schwierigkeiten auftreten und welchen Plan man hat, mit dieser Situation umzugehen.