Das Fernsehkonzert mit MAGNUS und Band im Kanal 21 Studio war ein besonderes, ein exklusives Release-Konzert, aber nicht zuletzt wegen der großen Bandbreite des musikalischen Repertoires. Ein Stilmix aus EDM / Soul / RnB und Pop, der anspruchsvoll arrangiert ist. MAGNUS präsentiert seine Charts und Radio Hits wie: Do Not Cry, Higher And Higher, Givin It Up, Inside Out, Stella, I Know It Will Be wonderful, Why Don`t You Shut Up sowie seine neuste Hit Single LASCIVIOUS und die Songs vom neuen Album OUTSIDE.