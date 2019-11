MAGNUS, dessen Musik als außergewöhnliche Mischung aus EDM / Soul / RnB und Pop daher kommt, war mit diesem durchaus auch extravaganten Stilmix schon des Öfteren ganz weit oben in den Charts. Er selbst bezeichnet seinen Sound als „Sophisticated Pop“ und man kann beim Hören seiner neuen, erneut sehr erfolgreichen CD „Outside – The Other Side Of Inside“ durchaus nachvollziehen, was er damit meint. Mit Kanal 21-Moderatorin Fabiola Bleckmann spricht der Künstler im Backstage-Interview über die Dinge, die ihn beeinflussen und auch motivieren.