Martin Fuchs, Digitalberater

Martin Fuchs berät Regierungen, Politiker und Verwaltungen in digitaler Kommunikation. In der Sendereihe “Rotes Sofa” spricht der Berater über den Digitalisierungsschub, den die Corona-Pandemie verursacht. Zudem: Welche Aufgaben hat ein Digitalberater in der Politik? Wie reagiert man auf Hasskommentaren im Netz? Das erklärt Digitalberater Martin Fuchs. Wenn er selbst in den sozialen Medien unterwegs ist, bringt er Hasskommentare auch zur Anzeige. So macht Martin Fuchs deutlich, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.