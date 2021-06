Medienarchiv Bielefeld – Frank Becker zeigt seine Filmsammlung

Das “Medienarchiv Bielefeld” ist ein Ton- und Filmarchiv in Bielefeld. Es gilt als größte Filmsammlung in Deutschland. Frank Becker betreibt das “Medienarchiv Bielefeld” ehrenamtlich. Es ist aus seiner eigenen privaten Filmsammlung heraus entstanden. Im Beitrag von “Kanal 21” geht Frank Becker auf die Entstehungsgeschichte vom “Medienarchiv Bielefeld” ein. Er spricht auch über seine Rolle als Filmvorführer im “Melodie-Filmtheater” in Bielefeld. Dort zeigt Frank Becker klassische Filme mit analogen Filmprojektoren.