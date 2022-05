Mein Kesselbrink – Statements & Ideen

Mein Kesselbrink ist … ?

Das ist eine gute Frage. Der Kesselbrink in Bielefeld hat viele Gesichter. Hier treffen sich viele

Menschen aus der Stadt und ihrer Umgebung.

Wir haben uns in der Innen- und Altstadt umgehört. Was denken die Passant*Innen in der Fußgängerzone über den Kesselbrink? Die Mischung der Antworten war so bunt wie das Leben auf dem Platz selber.

Mit diesen Antworten haben wir Menschen, die täglich am und um den Kesselbrink vertreten sind, konfrontiert. Wie ordnen sie diese Eindrücke aus dem Rest der Stadt ein?

Der Kesselbrink ist ohne Frage ein Platz mit viel Potenzial. Was kann man besser machen und welche Angebote fehlen noch im Herzen von Bielefeld? Diese Frage geht an euch.

Schreibt eure Ideen an streetwork@bielefeld.de

Musik: 1. Jahzzar – Jardings du Luxembourg 2. Kai Engel – Brand New World