Michael van Merwyk feat. Gerd Gorke, “The Bear” CD-Veröffentlichung

Michael van Merwyk gibt ein Konzert zur Veröffentlichung von “The Bear”. Das Album erscheint Ende April 2020. Gerd Gorke begleitet einige Blues-Songs auf der Mundharmonika. Michael van Merwyk spielt auf seiner Resonatorgitarre. Die Musiker präsentieren unter anderem “It’s Fun Being Crazy”. Michael van Merwyk widmet den Song seinem Freund Gerry Spooner. Er ist ebenfalls Blues-Musiker. Außerdem spielen sie “Heroes” von David Bowie. 2013 nahm Michael van Merwyk an der “International Blues Challenge” in Memphis teil. Er erreichte den zweiten Platz.