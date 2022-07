“Morgenglück” im Dorf Sentana

Tschüss Müdigkeit! Hallo Energie! Beim Glückskurs „Morgenglück“ von Nadin Reimann am 02.07. im Dorf Sentana in Bielefeld erfuhren die Kursteilnehmer viel über Körpergefühl, Motivation und Glück. In Verbindung mit Tieren und Natur fällt das leichter, Tiere sind echte Herzens-Öffner.