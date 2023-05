Mucke sprengt soziale Grenzen – Teil 1

Gutes tun für gute Zwecke – So lautet das Motto von “Mucke sprengt soziale Grenzen”.

Bands anschreiben, Merchandise erhalten und diesen dann für den guten Zweck versteigern. So das Konzept, von Dirk Lating und Michael Sünker.

Und es funktioniert! Knapp 7.000€ haben die beiden nun schon auf diese Weise sammeln können. Und ganz nebenbei, haben sie auch noch ihr eigenes Livestream-Format entwickelt, dass sie normalerweise live aus einer alten Tankstelle in Methelen senden.

Doch dieses Mal war alles ein bisschen anders. Gemeinsam mit ihrem kultverdächtigem roten Sofa, haben sie sich auf den Weg ins Kanal21 Studio gemacht um mit zahlreichen Gästen zu “schnacken” und Mucke zu zelebrieren.

Soziales Engagement,Talks, Live-Musik und dazu noch ein ganz besonderer Gast…die perfekte Mischung für beste Unterhaltung!