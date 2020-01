Muku Royal 2019 Teil 1

Unter dem Motto: „Muku goes Hollywood“ veranstaltete die Musik und Kunstschule Bielefeld einen unterhaltsamen Varieté-Abend in Bielefeld. Gesangslehrerin Anette Gebauer trat an diesem Abend als Sängerin bei der Veranstaltung auf und war vorher im Kanal 21 Backstage Interview zu Gast um sich mit Moderatorin Carolin Kölbel über ihre Arbeit zu unterhalten.