MuKu Royal 2019 Teil II

Der Blockflötist Frank Oberschelp ist seit vielen Jahren in der Musik- und Kunstschule Bielefeld tätig. Auch im Jahr 2019 nahm er zum Jahresabschluss am bunten Programm aus Musik und Tanz des “MuKu Royal” teil – dieses Mal unter dem Motto “MUKU GOES HOLLYWOOD”. Im Gespräche mit Anna Giebel berichtet er von seinem musikalischen Werdegang und seiner Arbeit an der Schule.