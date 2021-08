Nichtschwimmer-Nation Deutschland

Fast ein Drittel aller Kinder in Deutschland können nicht sicher schwimmen oder sind Nichtschwimmer. Louis Schröter vom Wiesenbad in Bielefeld empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder bei einem Schwimmkurs anzumelden. Manche Schulen setzen sicheres Schwimmen bereits voraus. Außerdem können so viele Badeunfälle vermieden werden. Am Schlimmsten findet Louis Schröter Eltern, die ihren Kindern keine Schwimmflügel geben. Außerdem erzählt der Badeleiter, wie er selbst schon ein Kind aus dem Wasser retten musste.