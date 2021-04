Nina Koch ist Bildhauerin aus Bielefeld. Sie erstellt Skulpturen aus Materialien wie Ton, Holz oder Stein. Viele ihrer Skulpturen sind auf öffentlichen Plätzen in Bielefeld zu sehen. Im Gespräch mit “Kanal 21” erklärt sie, was ihr an der Bildhauerei gefällt. Besonders interessant für Nina Koch ist, dass ihre künstlerischen Ideen nicht final sind. Während der Bearbeitung können Skulpturen noch verändert werden.