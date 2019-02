Was passiert, wenn man seine Fahrkarte vergisst, haben wir in der 27. Sendung unseres Magazins „Begin Your Integration“ geklärt. Außerdem haben unsere Kolleginnen das Frauenkulturzentrum Bielefeld besucht. In unserer Rubrik Bielefood stellen wir euch dieses Mal das Mettbrötchen vor. Und auf der Straße haben wir einmal nachgefragt, welche Sprichwörter ihr kennt.