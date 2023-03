Jede dritte Frau erfährt in ihrem Leben Gewalt. Das sind etwa 1,5 Millionen Frauen und Mädchen. Die Kampagne One Billion Rising will auf diese Missstände aufmerksam machen. Unter anderen findet jährlich am Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (14.02) ein Flashmob statt. Auch in Bielefeld gingen viele Leute an die Öffentlichkeit und demonstrierten gegen Gewalt an Frauen mit Tanz.