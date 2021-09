One World – One Health: Podiumsdiskussion der BUKO Pharma-Kampagne

“One World – One Health” ist der Titel einer Podiumsdiskussion der BUKO Pharma-Kampagne. Die Organisation aus Bielefeld setzt sich kritisch mit der Pharmaindustrie auseinander. Moderatorin Claudia Jenkes ist Geschäftsführerin der BUKO Pharma-Kampagne. Mit Expert*innen aus Politik und Presse in NRW diskutiert sie unter anderem über Human- und Tiermedizin. In der Podiumsdiskussion geht es aber auch um Landwirtschaft und Umwelt: Was macht eine ideale Öko-Landwirtschaft aus? Wann ist der Einsatz von Antibiotika gerechtfertigt? Wie kann man Verbraucher*innen besser schützen? Die Talk-Gäste unterhalten sich in “One World – One Health” außerdem über Probleme der aktuellen Agrarpolitik in NRW.