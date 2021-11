Oriental Jazz Quartett beim Festival im Vogelviertel 2021

Das “Oriental Jazz Quartett” mischt klassischen Jazz mit Klängen aus dem Mittleren und Nahen Osten. Die vier Mitglieder spielen auf unterschiedlichsten Instrumenten. Gefunden hat sich das “Oriental Jazz Quartett” durch das Projekt “Bridges – Musik verbindet”. Klassischen Jazz liefern Eduardo Sabella am Bass und Peter Klohmann am Sopransaxofon. Eleanna Pitsikaki spielt die arabische Zither “Kanun”. Mirweis Neda gibt auf den nordindischen Trommeln “Tabla” den Takt vor. Immer wieder lockert Musiker Peter Klohmann den Bühnenauftritt mit humorvollen Kommentaren auf. Das “Festival im Vogelviertel” fand Ende August 2021 in Bielefeld statt. Die Veranstaltung soll Menschen verschiedener Kulturen durch Musik zusammenbringen.