OWL Afrofestival – Das Interview

Wieviel Afrika steckt in OWL? Am 28. August startet die Aktionswoche im Rahmen des ersten OWL Afrofestivals und findet seinen Höhepunkt am 02. September auf dem Gelände der Rochdale Barracks in Bielefeld. Wir sprachen im Vorfeld mit den Organisierenden. Die Aktionswoche ist ein Austausch zwischen Burkina Faso und Deutschland, man will im Bereich ökologischer Landwirtschaft voneinander lernen. Doch es gibt noch mehr Austausch – von Kunsthandwerk bis Musik und Kulinarischem.