OWL Inter-KulTour: Bad Oeynhausen – Sargis Arakelyan, Danni & Manni

Die OWL-InterkulTour machte am 1. Februar 2020 Halt in der “Druckerei” in Bad Oeynhausen. Wie die anderen Veranstaltungen der Reihe stand auch dieser Abend ganz im Zeichen von der interkulturellen Begegnung. Neben Sargis Arakelyan, einem Pianisten und Sänger aus Armenien, traten mit Danni & Manni zwei Musiker auf, die Pop- und Rockklassiker ausschließlich mit ihren zwei Gitarren und Gesang in ganz eigenständiger Form neu interpretierten. Im Interview sprechen die beiden und auch Sargis Arakelyan mit Moderatorin Fabiola Bleckmann über die verbindenden Wirkungen von Musik.