OWL Inter-KulTour: Bielefeld Part I

Die vom Ministerium für Kultur- und Wissenschaft geförderte OWL-InterkulTour beinhaltete insgesamt vier Termine, von denen je einer im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo sowie im Begegnungszentrum Druckerei in Bad Oeynhausen stattgefunden haben. Die anderen beiden Veranstaltungen wurden im Kanal 21 in Bielefeld live aufgezeichnet. Bei der ersten dieser beiden Bielefelder Veranstaltungen traten im dortigen Studio I folgende Acts auf: Shelly Quest, der Rapper “North Face”, Priscilla & Crazy Nabz sowie Mayla & Meline von der orientalischen Tanzschule Verahzad.