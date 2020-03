OWL Inter-KulTour: Oriental Dreams – Teil 2

Orientalische Klänge, Kostüme und Tänze sind Elemente, die man nicht direkt in einem lippischen Museum vermutet … Am 30. November 2019 brachte das Weserrainissance-Museum Schloß Brake aber genau so ein Programm auf die Bühne. Mit Unterstützung der vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen realisierten OWL-InterkulTour präsentierte die mehrfach mit Meistertiteln ausgezeichnete Bielefelder Tanzschule Verahzad ihre Show “Oriental Dreams”. Die Gäste genossen die klassischen und modernen Tänze und Kanal 21 zeichnete auf.