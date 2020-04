OWL Inter-KulTour: “Roughhouse” und Uwe Banton, Reggae-Musiker in Bielefeld

Keith Powell alias “Roughhouse” ist Reggae-Musiker und hat bereits mit “Gentleman” und “Samy Deluxe” Songs produziert. Er kommt gebürtig aus Jamaika und lebt in Dortmund. Bei “OWL Inter-KulTour” am 07.02.2020 trat seine Band gemeinsam mit Reggae-Sänger Uwe Banton in Bielefeld im Kanal 21 auf. In den Texten der Songs von “Roughhouse” geht es zum Teil auch um seine Heimat Jamaika. Er spielt beim Auftritt außerdem Musik von seinem neuen Album, das Anfang 2020 erschien. Zum Abschluss darf laut “Roughhouse” auch ein Song von Bob Marley nicht fehlen.