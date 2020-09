Die Metal-Band “Pandorium” beschreibt die eigene Musik als melancholisch, exotisch und dissonant. Die vier Bandmitglieder von “Pandorium” – Fadil Bajrami, Marvin Hilbig, Florian Burkardt und J.B. – verteilen sich auf die klassischen Metal-Instrumente. Mit zwei Gitarren, Schlagzeug und Bass legt die Band den Fokus auf schnelle Rhythmen und Gitarrensolos. Sänger Fadil Bajrami singt dazu mit kehliger Stimme. Die Texte von “Pandorium” handeln meist vom Schlechten im Menschen. Nach einigen Neubesetzungen ist im vergangenen Jahr das zweite Album der Band erschienen. Das Album trägt den Namen “The Eye Of The Beholder” und liefert kraftvollen “Thrash Metal”. “Thrash Metal” orientiert sich stark am namensgebenden Genre “Metal”. Meist ist die Musik jedoch schneller, und die Gitarrenriffs sind wie bei “Pandorium” schwieriger und komplexer.