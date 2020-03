Partizipations-preis wandert weiter

In Rahmen einer kleinen Feier in der Uni Bielefeld hat Kanal 21 heute den von Dr. Faraj Remmo ins Leben gerufenen Wander-Partizipationspreis an “Jubico” weitergegeben.

Wir selbst hatten die Auszeichnung im November 2019 aus den Händen von Pastor Ulrich Pohl, dem Vorstandsvorsitzenden der Bodelschwinghschen-Stiftungen, Bielefeld-Bethel erhalten. Nun ist die tolle Skulptur für die nächsten beiden Monate in Händen von “Junge Bielefelder couragieren”, einer bei der Sportjugend Bielefeld angesiedelten Initiative von mehr als 80 jungen Menschen, die sich mit großartiger Zivilcourage in das Bielefelder Leben einbringen.



Auf dem Foto von rechts nach links: Leonie Braun, N.N. (beide Jubico), Preisstifter Faraj Remmo sowie Kanal 21-Geschäftsführer Dirk Rehlmeyer