Pflegekräfte in Deutschland – Klatschen reicht nicht aus

Den Pflegekräften in Deutschland geht es schlecht – sagt Benjamin Siquilini in seinem Kommentar: Sie leiden unter den Arbeitsbedingungen und werden schlecht bezahlt. Applaus auf den Balkonen, z. B. während der Pandemie, reicht nicht aus. Benjamin Siquilini fordert stattdessen grundlegende Verbesserungen in den Pflegeberufen. Die Privatisierung der Gesundheitseinrichtungen sei eines der größten Probleme, findet Benjamin Siquilini in “Kommentar 21”.