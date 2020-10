Phil Seeboth feat. Sascha Oeing

Sänger und Gitarrist Phil Seeboth aus Münster stellt die akustische Version seiner CD “DOGGONE SONGS” vor. Bassist Sascha Oeing begleitet ihn dabei. Seine amerikanische Herkunft kann Phil Seeboth hier nicht verheimlichen. Die Lieder erinnern an den amerikanischen Sound zwischen Folk, Country und Rock. Dazu passt auch die Familiengeschichte von Phil Seeboth. Der Großvater des Sängers arbeitete in den 1940er-Jahren auf den Baumwollplantagen in Louisiana. Der amerikanische Blues prägte ihn zu dieser Zeit. Phil Seeboth trägt sein Erbe weiter.