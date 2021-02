Pia Brauneis, CATCALLS of BIELEFELD

Pia Brauneis ist Gründerin des Instagram-Profils “CATCALLS of BIELEFELD”. Als “Catcalling” bezeichnet man die verbale Belästigung von Frauen in der Öffentlichkeit. Betroffene Frauen können sich mit ihrem Erlebnis an die Instagram-Seite “CATCALLS of BIELEFELD” wenden. Die Betreiberinnen der Seite machen die Erfahrungen der Frauen dann mit Kreide auf öffentlichen Plätzen sichtbar. Die Internet-Bewegung “CATCALLS of …” stammt ursprünglich aus New York. Mittlerweile hat sie in Städten auf der ganzen Welt Anhänger gefunden. Pia Brauneis erklärt im TV-Talk “Im Profil”: Ein großes Anliegen von “CATCALLS of BIELEFELD” ist das gesetzliche Verbot von “Catcalling”. Damit würde die Politik auch ein Zeichen in der Gesellschaft setzen.