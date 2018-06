Umweltverschmutzung ist ein omnipräsentes Thema. Gerade die Verschmutzung der Meere wird dabei immer wieder in den Fokus gerückt. Die Europäische Union verbietet nun per Verordnung verschiedene Kategorien von Einwegplastik, unter anderem die Plastik-Strohhalme.

Wir haben uns in der Bielefelder Innenstadt umgehört, wie die Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema stehen.