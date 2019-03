exQUIsuite in Bielefeld ist eine Schule für Poledance, Tanz und Luftakrobatik im Herzen von Bielefeld. Wir durften Alina Koch bei ihrer Trainingsstunde zuschauen und waren beeindruckt von der Performance an der Stange. Auch unsere Kollegin Maja wollte sich das nicht entgehen lassen, und hat sich deshalb schon sehr auf die Stange gefreut. In diesem kurzen Beitrag geben wir einen kleinen Einblick für alle, die sich für Poledance interessieren.